Campari : Deutsche Bank relève son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé mardi sa recommandation sur le titre Campari de 'conserver' à 'achat', évoquant une croissance 'supérieure' à un cours de Bourse 'très raisonnable'.



Le broker - qui relève concomitamment son objectif de cours de 10 à 12 euros - souligne que l'action du groupe italien de spiritueux s'est repliée de 29% cette année en dépit d'une performance supérieure au consensus, meilleure que celle des années précédentes et au-dessus de celle de ses concurrents.



'La prime en termes de PER sur laquelle se traite Campari par rapport au reste du secteur de la consommation de base est ainsi revenue à ses plus bas niveaux depuis 2017', souligne ainsi Deutsche Bank.



'Cette divergence entre valorisation et performance d'activité génère un point d'entrée séduisant pour une entreprise affichant l'une des meilleures croissances du secteur de la consommation essentielle en Europe', conclut-il.



