Campari : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son opinion sur Campari de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours relevé de 9,5 à 11,7 euros, pour refléter une croissance à moyen terme plus élevée attendue pour la maison italienne de vins et spiritueux.



'La transformation du portefeuille aux Etats-Unis vers les catégories Tequila et Bitters devrait soutenir du potentiel de croissance pour les ventes', estime le broker, qui attend ainsi une croissance organique à moyen terme de 8%, contre un consensus à 6,5%.



Credit Suisse s'attend aussi à ce que la croissance externe (M&A) potentielle 'devienne un domaine d'attention plus grand pour les investisseurs au cours des 12 prochains mois, lorsque la puissance de feu en capital de Campari atteindra 22 milliards d'euros'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.