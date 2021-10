CaixaBank : Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo a ajusté à la baisse de 2% en moyenne ses estimations de résultat net sur 2022e/2023e (+5% en moyenne vs consensus).



Son opinion Surperformance sur le titre est maintenue avec un objectif de cours ajusté à 3,30 E (contre 3,40 E).



' Le groupe nous semblant bien positionné pour bénéficier 1/ du contexte de sortie de crise sanitaire et 2/ des facteurs de soutien identifiés sur le secteur bancaire, grâce à la fois à son business model et à l'intégration de Bankia ' indique Oddo.



' L'évolution en demi-teinte des revenus 'core' a constitué le principal bémol du T2 2021, s'expliquant par une pression plus forte qu'anticipé sur les revenus d'intérêt et confirmant la persistance d'headwinds à CT (taux bas, relative 'faiblesse' des volumes notamment sur le crédit aux entreprises, moindre contribution du portefeuille ALCO) ' rajoute l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.