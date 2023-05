Caixa Bank : Jefferies revoit à la hausse son opinion

(CercleFinance.com) - Jefferies modifie sa recommandation de Conserver à Achat sur le titre Caixa Bank et relève son objectif de cours de 4,5E à 4,6E.



' La banque offre un certain nombre d'attraits, notamment une franchise commerciale diversifiée ; la composition défensive des prêts ; et de solides volants de fonds propres ', estime l'analyste.



Le récent repli laisse une valorisation ' attrayante avec des attentes NII bien ancrées ' et Caixa Bank bénéficie ' de leviers P&L alternatifs pour stimuler la rentabilité ', poursuit le broker. ' Nous augmentons les estimations de bénéfices d'environ 13 % en 2025. '



