Burberry : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur et relève son objectif de cours à 2321 pence (contre 2213 pence) après l'annonce des ventes au 3ème trimestre de l'exercice 2023.



' Les ventes au détail du troisième trimestre, qui s'élèvent à 756 millions de livres sterling, sont inférieures de -5% aux prévisions (794 millions de livres sterling) et de -6% à l'estimation d'UBS (805 millions de livres sterling) ' indique UBS.



En dehors de la Chine continentale, les ventes des magasins comparables ont progressé de 11%, la région EMEA, le Japon, la Corée du Sud et l'Asie du Sud-Pacifique affichant tous une croissance à deux chiffres.



Le groupe a également indiqué que les objectifs à court et moyen terme restent inchangés alors qu'il continue de viser une croissance élevée du chiffre d'affaires à un chiffre avec un levier opérationnel assurant une bonne progression de la marge, malgré l'environnement macroéconomique actuel.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.