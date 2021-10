Burberry : UBS n'est plus vendeur

(CercleFinance.com) - UBS a relevé lundi son conseil sur Burberry, qui passe de 'vendre' à 'neutre', avec un objectif de cours cependant ramené de 1861 à 1800 pence.



S'il se montre toujours prudent concernant le redressement en cours de la maison de luxe britannique, l'intermédiaire évoque un profil risque/rendement mieux équilibré aux cours actuels, avec une décote qui atteint désormais des niveaux 'historiques' vis-à-vis de ses pairs.



Une décote inédite qui pourrait susciter l'intérêt d'éventuels acquéreurs, estime UBS, alors même que l'arrivée prochaine d'un nouveau directeur général pourrait faire office de catalyseur.



Dans sa note, l'analyste rappelle qu'il affichait un conseil 'vendeur' sur le titre depuis début 2020, du fait d'une performance jugée trop faible au beau milieu du plan de redressement et d'un effort d'investissement important afin de redynamiser les ventes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.