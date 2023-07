Burberry : Stifel reste à achat, révise sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Burberry avec un objectif de cours révisé à 2500 pence, à la suite du point d'activité de la maison britannique de vêtements haut de gamme au titre de son premier trimestre comptable, vendredi dernier.



Le broker a réduit de 3% ses hypothèses de résultat opérationnel (EBIT) pour la période 2024-26, entièrement du fait d'un renforcement supplémentaire de la livre sterling en juillet, résultant en un effet de changes négatif de -100 millions de livres sur le profit.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

