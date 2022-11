Burberry : Stifel reste à achat, relève sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Burberry avec un objectif de cours relevé de 2000 à 2200 pence, dans le sillage d'estimations de profit opérationnel rehaussées de 3% et 5% pour les exercices 2023 et 2024 de la maison de luxe britannique.



Le broker met en avant un dépassement des attentes au premier semestre comptable, un point stratégique du nouveau CEO Jonathan Akeroyd bien accueilli et les perspectives d'un attrait accru de la marque avec le nouveau directeur de la création Daniel Lee.



'Le titre ne figure pas parmi nos valeurs favorites du secteur, mais il offre un potentiel de croissance autonome intéressant sous sa nouvelle direction qui peut s'appuyer sur le dur travail accompli ces dernières années', estime Stifel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.