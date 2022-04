Burberry : Stifel reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Burberry avec un objectif de cours abaissé de 2300 à 2200 pence, dans l'attente de la publication des résultats annuels de la maison de luxe britannique, attendue le 18 mai prochain.



Le broker anticipe une croissance de 7% des ventes au détail en comparable pour son dernier trimestre 2021-22, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté de 515 millions de livres sterling (soit une marge de 18,2%) pour l'ensemble de l'exercice.



Stifel reconnait que 'les confinements temporaires actuels liés à la Covid en Chine continueront d'apporter de la volatilité et de mettre un couvercle sur le titre, au moins jusqu'à ce que les investisseurs commencent à voir au-delà d'Omicron'.



