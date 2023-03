Burberry : Stifel remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Burberry avec un objectif de cours porté de 2550 à 2600 pence, impliquant un retour total potentiel de 10% sur les 12 prochains mois pour le titre de la maison de luxe britannique.



Il remonte sa projection d'EBIT ajusté pour l'exercice 2023 de 3% à 625 millions de livres, du fait d'hypothèses de croissance des ventes au détail en comparable plus élevées (+14%) pour le quatrième trimestre comptable et d'un levier sur les dépenses opérationnelles.



'Une accélération séquentielle en Asie (tirée par la Chine) et une forte contribution à la croissance des achats de touristes américains en Europe devraient plus que compenser un affaiblissement de la demande en luxe aux Etats-Unis', estime le broker.



