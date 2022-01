Burberry : Stifel relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Dans une note consacrée à plusieurs valeurs européennes du secteur des produits de luxe, Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Burberry avec un objectif de cours rehaussé de 2250 à 2300 pence, dans le sillage de ses estimations pour le groupe britannique.



Le broker explique relever ses projections de profit opérationnel (EBIT) de 7% pour l'exercice 2022 et de 5% pour l'exercice 2023, à la suite d'une performance de ventes meilleure qu'attendu sur son troisième trimestre 2022 (+26% de croissance à prix pleins sur deux ans).



Il affirme 'privilégier les noms à haute qualité avec de fortes dynamiques de ventes (LVMH, Richemont) et les actions semblant sous-valorisées par rapport à leurs potentiels de résultats de long terme avec des dynamiques de résultats positifs (Kering, Burberry et Swatch)'.



