Burberry : Stifel maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours à 2000p sur Burberry.



L'annonce du changement de directeur de la création, Daniel Lee remplaçant Riccardo Tisci à la fin du mois est un moment important pour Stifel.



' Les investisseurs du secteur du luxe sont familiers avec Daniel Lee, qui a rajeuni avec succès Bottega Veneta en 2018-20, ce changement doit être considéré comme un positif à long terme pour Burberry ', estime l'analyste.



Le principal point négatif selon Stifel : ' les perturbations provoquées par ce changement peuvent impacter les ventes et les marges de Burberry l'année prochaine. '



En résumé, termine l'analyse, ' Burberry est confronté à une grande incertitude avec autant de changements internes. '



D'un point de vue positif poursuit Stifel, ' un énorme effet de levier sur les devises, l'amélioration des tendances séquentielles en Chine et une valorisation déprimée devraient apporter un soutien '.



