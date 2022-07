Burberry : Oddo reste à sous-performance, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Burberry avec un objectif de cours ramené de 1870 à 1800 pence, 'en dépit de prévisions de résultats court terme un peu plus favorables' pour le groupe britannique de vêtements haut de gamme.



Comme pour les autres valeurs du secteur, le bureau d'études indique avoir remonté ses hypothèses de béta dans sa valorisation du titre par DCF pour refléter une conjoncture macro-économique hautement incertaine sur les prochains trimestres.



Pour Burberry, Oddo réaffirme sa vision prudente des fondamentaux et perspectives de résultats à moyen terme, jugeant que 'à ce stade, rien n'indique qu'elle va être en mesure de durablement recoller aux rythmes de croissance observés chez les leaders du secteur'.



