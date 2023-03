Burberry : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo estime que l'activité du groupe devrait apparaître robuste sur le dernier trimestre. L'analyste relève son objectif de cours à 2280p (contre 2130p) mais confirme son opinion de Sous-performance.



' La Chine devrait être repassée en croissance à deux chiffres et le reste de l'Asie se tient très bien avec un retour du tourisme notamment au Japon et à Hong Kong et Macao qui fait plus que compenser une décélération de la croissance en Corée ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste pense que la croissance en comparable des ventes retail au 4ème trimestre pourrait ressortir à deux chiffres alors qu'il tablait initialement sur +6.5% (le consensus Visible Alpha était légèrement au-dessus à +9% indique Oddo).



' Cette remontée du CA retail nous conduit aussi à relever notre hypothèse de marge d'EBIT ajusté, de 19.7% à 20.3% sur mars 2023 et de 20% à 20.9% sur mars 2024. Au final, nous révisons nos prévisions de CA de +2% sur mars 2024 et +3% sur mars 2025 et mars 2026 et d'EBIT ajusté de +4% sur mars 2023 et +7% sur mars 2024 et 2025 ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.