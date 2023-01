Burberry : Oddo relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de sous-performance sur Burberry, avec un objectif de cours relevé de 2030 à 2130 pence reflète principalement l'effet de passage d'exercice dans la valorisation par DCF.



Le bureau d'analyses rapporte que Burberry a communiqué un CA retail pour le T3 (T4 calendaire) de 756 M£, soit une croissance à tcc à 0% et à +1% en comparable (après +11% au T2 et +1% au T1).



Dans ce contexte, Oddo abaisse de près de -2% les prévisions de CA FY 23 pour refléter un T3 un peu en-dessous et un effet changes moins favorable qu'escompté au T4, la révision au niveau de l'EBIT ne dépasse pas -1%.



L'analyste abaisse également de 1% sa prévision d'EBIT pour les exercices 23/24/25.



'Nous restons toujours circonspects sur la capacité de la franchise à retrouver durablement une dynamique comparable à celle des marques les plus en vue du soft luxury', conclut l'analyste.



