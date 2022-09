Burberry : Oddo réduit son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Burberry, avec un objectif de cours réduit de 1800 à 1750p.



Le bureau d'analyses fait part de sa prudence pour la suite, même s'il a constaté un léger mieux au 2e trimestre.



'Nous tablions sur une croissance retail totale de +5% au T2 en comparable après +1% au T1 mais nous pensons que l'amélioration conséquente vue en Asie permet de tabler désormais sur une croissance entre +5% et +10%', estime le broker.



Le bureau d'analyses se penche sur les mouvements récents à la tête du groupe et notamment la nomination de Daniel Lee en tant que nouveau responsable créatif. Oddo salue d'ailleurs cette 'volonté d'impulser un nouveau souffle sur la création'.



Néanmoins, 'nous ne sommes pas convaincus à ce stade que la performance puisse être améliorée au point que le groupe retrouve des perspectives de croissance en ligne avec les ténors du soft luxury sur la durée', prévient l'analyste.



