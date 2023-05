Burberry : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'sous-performance' sur Burberry, reflétant son 'scepticisme sur la capacité de la franchise à capter de manière durable la dynamique du secteur', et abaisse son objectif de cours de 2280 à 2220 pence.



Des résultats annuels de la veille, le bureau d'études retient que le groupe 'subit de plein fouet le ralentissement aux Etats-Unis où il s'était beaucoup développé dans des produits plutôt aspirationnels et où il reste exposé au canal wholesale des grands magasins'.



Selon l'analyste, cette publication montre un rebond pour la maison de luxe britannique en Chine continentale 'assez en dessous de celui observé par ses pairs'. Ces éléments l'incitent à rester prudent sur la perspective du titre et à abaisser ses prévisions bénéficiaires.



