Burberry : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Burberry tout en abaissant son objectif de cours de 1910 à 1870 pence, suggérant un gain potentiel à 12 mois proche de 20% pour le titre de la maison britannique de vêtements haut de gamme.



'Si la valorisation du groupe reste modérée dans l'absolu, il faut remarquer que le potentiel de hausse à 12 mois pour la plupart des autres titres du secteur tel que suggéré par nos OC est nettement plus élevé, dépassant en moyenne à ce stade les 30%', pointe l'analyste.



Oddo explique que ce moindre gain potentiel reflète la prudence de ses hypothèses de croissance pour le groupe au-delà des prochains exercices : il table sur +5% par an dans son modèle sur Burberry contre une moyenne du secteur à +7%/+9%.



