Burberry : Crédit Suisse reste à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réitère son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours sur Burberry de 1700 à 1750 pence, au lendemain du point d'activité de la maison de luxe britannique pour son premier trimestre comptable.



Ce dernier conduit le broker à ajuster ses prévisions pour l'exercice 2020-21, avec une croissance des ventes en données comparables désormais attendue à -11% et une estimation de profit opérationnel ajusté réduite de 310 à 272 millions de livres.



'Nous trouvons les attentes sur les ventes et la valorisation relative peu exigeantes pour un groupe qui entre dans le ralentissement avec une équipe de direction forte et une réputation de marque en amélioration', juge toutefois l'analyste.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.