Burberry : AlphaValue passe à l'achat

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé hier soir avoir relevé son opinion sur Burberry, qu'il fait passer d''accumuler' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 2196 à 2637 pence.



'Nous pensons que le départ surprise du directeur général va générer quelques incertitudes concernant la direction stratégique adoptée par le groupe et quant à l'évolution de l'équipe de management', reconnaît le bureau d'études dans une note de recherche.



AlphaValue estime toutefois que la maison de luxe britannique, désormais recentrée, pourrait faire l'objet de visées de la part de ses concurrents.



'Après plusieurs années de redressement stratégique, Burberry est devenu une marque plus robuste et plus intéressante au sein du secteur du luxe', souligne le cabinet de recherche.



'Compte tenu de la nature fragmentée de sa structure de capital, nous pensons que le groupe pourrait focaliser les spéculations de rachat pendant un certain temps', conclut AlphaValue.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.