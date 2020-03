Bunzl : Credit Suisse dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur Bunzl de 'neutre' à 'sous-performance' et réduit son objectif de cours de 2000 à 1195 pence, dans le sillage d'estimations de BPA abaissées de 26% pour 2020 et de 9% pour 2021.



Le bureau d'études s'attend à ce que 'des vents contraires significatifs de revenus sur les marchés de la restauration, combinés à un levier opérationnel négatif, pèsent sur la rentabilité de Bunzl, avec une reprise seulement modérée en 2021'.



'De plus, nous pensons que la rentabilité en chute et l'endettement croissant limiteront sa capacité pour de la croissance externe au cours des mois à venir', ajoute l'analyste dans sa note sur le groupe britannique de distribution et d'externalisation.



