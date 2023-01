BT : Jefferies reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur BT, mais abaisse son objectif de cours de 250 à 190 pence, déclarant percevoir des vents favorables pour l'opérateur télécoms britannique en 2023, 'mais pas en toute simplicité'.



'Les hausses de prix devraient fortement renforcer la croissance des revenus au cours des 12 prochains mois, tandis que l'accord salarial améliore la visibilité sur les coûts', juge le broker, qui voit un EBITDA un peu supérieur au consensus pour les exercices 2024-25.



Jefferies se dit toutefois conscient de certaines menaces dans le dossier BT, pointant par exemple 'un risque à la hausse pour le déficit des retraites compte tenu de la valeur de 13 milliards de livres sterling attribuée aux actifs non cotés'.



