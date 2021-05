BT Group : UBS reste à 'vente', rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur BT Group avec un objectif de cours rehaussé de 108 à 130 pence, nouvelle cible impliquant un potentiel de baisse de 24% pour l'action de l'opérateur télécoms britannique.



Selon le broker, des catalyseurs positifs ont déjà joué et 'des tendances opérationnelles plus faibles ainsi que des dégradations de FCF ne se reflètent pas encore dans le cours'. Il juge en outre l'action chère sur un rendement EFCF de 2%.



