BT Group : Le Crédit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le Crédit Suisse maintient sa recommandation d'achat sur le titre BT Group et rehausse son objectif de cours à 185 p, contre 180 précédemment. Le broker s'appuie sur les récentes augmentations des prix à la consommation induites par le groupe et estime que le bénéfice par action devrait augmenter de 4% en 2023.



Le Crédit Suisse prévoit par ailleurs une croissance de l'EBITDA du groupe de 1% entre 2020 et 2023, à 8 milliards de livres sterling, bien loin ' du consensus beaucoup trop pessimiste à notre avis prévoyant une baisse de 4% sur la même période '.





