BT Group : 'l'action devrait être volatile' selon UBS

(CercleFinance.com) - Le gouvernement britannique va examiner la participation d'Altice. L'opérateur télécoms indique que le Secrétariat d'Etat aux affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle lui a fait parvenir un avis au titre du National Security and Investment Act 2021.



Cette législation introduit un système de filtrage des investissements pour les entreprises cherchant à prendre le contrôle d'une société dans plusieurs secteurs jugés stratégiques du point de vue de la sécurité nationale.



Suite à cette annonce, UBS réitère son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de 181 pence.



' Cet examen est susceptible de remettre au premier plan des fondamentaux mitigés - nous nous attendons à ce que les actions soient volatiles et se négocient dans une fourchette de 150 à 200 pence ' indique UBS.



