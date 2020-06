BT Group : Credit Suisse réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur BT Group tout en réduisant son objectif de cours de 270 à 190 pence, sur la base d'un retour de l'EBITDA de l'opérateur télécoms à la croissance, attendu pour l'exercice 2022.



'Notre thèse d'un retour de l'EBITDA à la croissance demeure intacte, avec seulement une année de retard par rapport à notre estimation précédente du fait des impacts à court terme du Covid-19 sur les évènements sportifs mondiaux et l'économie britannique', indique-t-il.



Le broker s'attend ainsi à ce que l'EBITDA s'accroisse de 1% entre les exercices 2020 et 2023 pour atteindre huit milliards de livres sterling, et voit le consensus comme 'trop pessimiste' en anticipant une réduction de 4% sur la même période.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer