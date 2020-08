BT Group : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur BT Group, mais abaisse son objectif de cours de 190 à 180 pence, après une mise à jour pour ses résultats de premier trimestre et ses premiers objectifs communiqués pour l'exercice 2021.



Le broker estime que l'EBITDA de l'opérateur télécoms renouera avec la croissance lors de l'exercice 2022, avec le renversement des impacts à court terme de la Covid-19 sur les évènements sportifs mondiaux et sur l'économie britannique.



Credit Suisse prévoit un EBITDA stable entre les exercices 2020 et 2023 à 7,9 milliards de livres sterling, le consensus étant selon lui 'trop pessimiste en prévoyant une réduction de 5% sur la même période'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.