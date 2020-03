Brenntag : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse abaisse son objectif de cours à 42 E (au lieu de 54,50 E) en raison de l'évolution de nos prévisions de bénéfices (le BPA diminue d'environ 10-14% sur les année 20-22E) et une plus grande inquiétude sur le marché final.



Le bureau d'analyses conserve sa note de surperformance compte tenu de la reconnaissance de la résilience du modèle économique et l'anticipation de l'amélioration de la marge et de la croissance après la révision stratégique du nouveau PDG.



' Dans un scénario de ciel gris, nous prévoyons un EBITDA en baisse de 14% en glissement annuel au cours de l'exercice 2010 et de 6% supplémentaires au cours de l'exercice 2021 (en raison des pressions suite aux arrêts liés au Coronavirus et une demande plus faible compte tenu de la baisse du prix du pétrole) ' indique le bureau d'analyses.



' Dans le scénario du ciel bleu, nous prévoyons une croissance d'EBITDA de -1,5% sur l'année 2020 et + 3,5% en 2021 avec un objectif de cours de 49 E ' rajoute Crédit Suisse.



