Brembo : Invest Securities abaisse son opinion et l'objectif

(CercleFinance.com) - Le communiqué du groupe de vendredi dernier annonce la suspension du dividende 2019 et fait un point non chiffré de l'impact Coronavirus.



' Depuis le 10 mars, le contexte sanitaire et économique a encore évolué très défavorablement surtout en Europe. Nous avons revu notre scénario 2020 compte tenu des dernières informations disponibles, nous conduisant à abaisser de nouveau notre BNA 2020e de -20% sur la base de ce scénario de baisse du CA de -10% et de recul de -5pts de la marge d'EBITDA ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses abaisse son objectif de cours à 7,9E contre 8,7E et abaisse son opinion à neutre contre achat.



