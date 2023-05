BNY-Mellon : Jefferies positif après avoir rencontré le CFO

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 55 dollars sur Bank of New York-Mellon, à la suite d'une rencontre avec le nouveau directeur financier de l'établissement bancaire, Dermot McDonogh.



'Le contrôle des coûts et l'amélioration de la productivité sont des domaines prioritaires, alors que la direction vise à conduire une franchise plus centralisée et coordonnée', rapporte le broker en charge du dossier.



Jefferies souligne aussi qu'en dépit des récents développements du secteur, BNY-Mellon demeure toujours confiant dans une redistribution de capital aux actionnaires représentant plus de 100% de ses bénéfices en 2023.



