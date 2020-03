BMW : UBS relève sa recommandation sur la valeur

(CercleFinance.com) - UBS a fait passer sa recommandation sur le constructeur automobile de 'neutre' à 'achat'.



Dans une note sur le secteur automobile et la crise du coronavirus, le broker a en effet cité le 'bilan résilient de BMW, les antécédents solides des crises passées en termes de flexibilité des coûts et de faibles pertes'.



' La capitalisation boursière actuelle de BMW et de certains autres équipementiers est même tombée en dessous de la trésorerie nette actuelle et de la valeur comptable', a souligné UBS.



'Ce niveau semble attractif pour l'achat sélectif de nos meilleures idées avec une perspectives sur 12 mois, même si le creux n'est pas encore atteint', a ajouté UBS.



