BMW : Stifel révise son opinion et relève sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel révise son conseil sur le titre BMW, passant de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours relevé de 85 à 116 euros.



Le bureau d'analyse augmente par ailleurs son estimation sur le BPA 2022 à 32% et réitère sa vision haussière sur les équipementiers allemands.



Cependant, l'utilisation de multiples de valorisation similaires à ceux de ses pairs allemands offre désormais un potentiel de hausse plus limité, note l'analyste.



Stifel estime de plus que l'atout clé de BMW, à savoir son bilan 'très solide' ne constitue plus un avantage concurrentiel aussi solide dans un environnement positif, justifiant ainsi la baisse de son conseil.





