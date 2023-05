BMW : Stifel maintient son opinion sur le titre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Stifel garde sa note Conserver et son objectif de cours de 108E sur le titre BMW.



'La dynamique des ventes est forte, en particulier avec la reprise en Chine', relève l'anayste avant de souligner la rentabilité des BEV 'qui dépasse la planification interne de BMW'.



Ce bilan 'solide' permet à BMW 'de verser un dividende élevé, de racheter plus d'actions et d'investir dans de futurs produits en même temps', ajoute Stifel.



Et de soutenir: 'En période de hausse des coûts de refinancement, ce bilan solide de BMW devrait être un avantage concurrentiel.'



