BMW : Stifel maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel garde son opinion Conserver et son objectif de cours de 108E sur le titre BMW.



' Les prises de commandes continuent d'être très solides ', relève l'analyste. ' En particulier, les affaires aux Etats-Unis restent fortes, malgré la hausse des taux de leasing due à l'augmentation des taux d'intérêt. En Chine, l'année se termine raisonnablement bien. '



Même si l'activité pourrait souffrir des confinements, ' la situation de la demande reste forte ', note Stifel. ' BMW précise que le nouveau X1 a apporté une certaine dynamique positive en Allemagne et au Royaume-Uni également '.



La marge de contribution des véhicules électriques devrait égaler celle des voitures à moteur à combustion interne d'ici 2025, date à laquelle la plateforme dédiée 'Neue Klasse' sera lancée, avec la 6e génération du groupe motopropulseur électrique. ' Les produits de la plateforme 'Neue Klasse' représenteront environ 50 % des ventes de BMW en 2030 ', poursuit Stifel.



A noter enfin que le prochain salon de Las Vegas en janvier, sera l'occasion pour BMW de présenter ses futurs produits ' et BMW devrait recevoir un retour positif du CES ', termine l'analyste.



