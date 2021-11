BMW : Stifel confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre BMW, avec un objectif de cours inchangé de 116 euros.



Le bureau d'analyses relève ses estimations de BPA sur BMW de 10% en moyenne en 2022 et 2023.



Malgré cela, Stifel annonce préférer le spin-off Daimler ou encore Volkswagen, ce qui explique le maintien de sa note à 'conserver'.



'Cependant, avec la consolidation à venir de la joint-venture chinoise et le potentiel de distribuer plus cash aux actionnaires, nous pensons que le dossier d'investissement de BMW devrait devenir plus attractif en 2022', conclut l'analyste.



