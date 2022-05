BMW : RBC 'plus constructif' sur le titre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - RBC a maintenu mardi son opinion 'performance sectorielle' et son objectif de cours de 107 euros sur BMW, tout en déclarant qu'il était peut-être temps de se montrer 'plus constructif' sur la valeur.



Dans une note de recherche, le broker canadien fait remarquer que le cours de Bourse du groupe automobile allemand ne s'est repris que de 106% depuis les plus bas atteints pendant la pandémie, là où le titre Mercedes-Benz s'est lui repris de 231%.



Un écart de performance que le courtier justifie par la scission par Mercedes de son activité de camions et poids lourds, mais aussi par un différentiel en termes de marges.



Quant Mercedes génère une marge bénéficiaire de 15,7% dans sa division automobile proprement dite, celle de BMW n'atteint que 8,9%, fait valoir RBC dans sa note.



L'intermédiaire souligne toutefois qu'en harmonisant les pratiques comptables des deux groupes, notamment en ce qui concerne le traitement des activités en Chine, la marge de BMW se situerait plutôt à un niveau proche de 13,2%.



RBC ajoute par ailleurs apprécier les projets de BMW en matière de redistribution du capital, avec un programme de rachat d'actions à venir qui pourrait atteindre plus de cinq milliards d'euros et le versement d'un possible dividende extraordinaire lié à la consolidation de la co-entreprise chinoise BMW Brilliance Automotive.



