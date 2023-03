BMW : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre BMW, avec un objectif de cours relevé de 90 à 95 euros.



Alors que le constructeur avait déjà présenté ses résultats préliminaires le 9 mars, l'enjeu de la publication d'hier portait essentiellement sur les perspectives 2023.



Le groupe affiche toujours une attitude confiante, guidant sur une marge opérationnelle Auto globalement stable, voire en croissance en 2023 (fourchette de 8 à 10% vs 7 à 9% guidé en 2022).



'Si le groupe devrait bénéficier d'un momentum produit solide en 2023 et que la guidance prudente sur les volumes semble témoigner d'une volonté de rester discipliné sur les prix, nous restons légèrement en deçà du milieu de fourchette de guidance (8,7%e pour l'Auto), ce qui implique néanmoins une révision à la hausse de notre estimation d'EBIT de 3%, nous plaçant 7% au-dessus du consensus VA', indique Oddo.



L'analyste estime que la confiance affichée par BMW est 'encourageante' mais qu'elle n'est pas de nature à complètement ôter toutes les inquiétudes vis-à-vis de l'environnement de marge des constructeurs en 2023.



Néanmoins, 'nous estimons que le risque baissier est également assez limité compte tenu de la performance financière, de la valorisation (FCF Yield >10%) mais aussi de la généreuse politique de retour de valeur à l'actionnaire (dividende + prolongation probable du programme de rachat d'actions)', conclut le bureau d'analyses.



