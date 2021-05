BMW : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo renouvelle son conseil de 'sous-performance' sur le titre BMW, tout en relevant son objectif de cours de 75 à 80 euros.



Le bureau d'analyses souligne la solidité, 'comme prévu', du 1er trimestre du constructeur, dans un contexte automobile porteur. Dans ce contexte, l'analyste s'intéressait donc surtout aux perspectives annuelles de BMW et leur éventuel relèvement.



Le groupe a finalement 'revu en hausse ses objectifs annuels, dans une ampleur toutefois sans doute plus modeste qu'espéré face aux risques détaillés par le management (historiquement prudent) et malgré un message rassurant sur le T2', note Oddo.



Dans ces conditions, le broker indique finalement conserver une préférence pour Volkswagen et Daimler, deux valeurs en 'sur-performance'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.