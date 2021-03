BMW : Oddo relève ses estimations et son objectif

(CercleFinance.com) - Le constructeur a présenté ses ambitions sur l'électrification, notamment en Europe. Il a présenté une ' nouvelle plateforme qui sera disponible à partir de 2025 et qui sera décisive pour atteindre son nouvel objectif de 50% de BEV dans ses ventes globales à horizon 2030 '.



' L'essentiel de cette accélération n'aura lieu qu'après 2025 et le constructeur nous semble toujours derrière ses pairs d'ici là, qu'il s'agisse de Volkswagen mais aussi de Daimler (plateforme EVA2 disponible dès cette année, MMA en 2024, lancements BEV plus nombreux en 2021-2022) ' indique Oddo.



' Nous relevons nos estimations (EBIT +8%, BPA +17%) et notre objectif afin d'intégrer le récent rerating sectoriel qui nous semble mérité mais maintenons notre opinion Sous-performance sur le titre (PE 2022e 7.0x) et notre préférence pour Volkswagen (Surperformance) et Daimler (Surperformance) au sein des OEM allemands ' rajoute l'analyste.



A plus long terme, le groupe a également confirmé son ambition de revenir à un niveau de marge de 8-10% dès que possible (Oddo l'attend dès 2022).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.