BMW : Oddo maintient son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo réitère sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 80E sur le titre BMW.



L'annonce de la nouvelle plateforme électrique attendue pour 2025, la Neue Klasse a marqué les esprits : ' Pour sa nouvelle génération de véhicules électriques, BMW vise une augmentation de l'autonomie du véhicule de 30% et une réduction du coût de la batterie de 50%, ce qui lui permettrait de générer une rentabilité similaire à celle réalisée sur ses véhicules thermiques ', relève Oddo.



A plus court-terme, le groupe a également évoqué le contexte et sa vision du marché pour 2023, ' qu'il voit toujours solide, tant sur le CA que les marges ', note l'analyste.



Une ambition appréciée, mais des incertitudes demeurent. ' Nous restons assez circonspects vis-à-vis des objectifs avancés, en particulier ceux portant sur les coûts de production et les marges générées, qui vont, selon nous, rester très dépendants de l'environnement de marché ', poursuit Oddo.



Si le groupe a tenu à rassurer sur sa capacité à s'approvisionner en matières via une approche proactive avec ses fournisseurs, ' les prix restent encore exposés à l'environnement de marché qui demeure pour le moment fortement inflationniste '.



