BMW : Oddo maintient son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre BMW, avec un objectif de cours inchangé de 95 euros.



L'analyste met en avant des résultats trimestriels 'solides et supérieurs aux attentes', 4,5% au-dessus pour le CA et 16% sur l'EBIT.



'Le groupe continue d'afficher une progression YoY de ses résultats grâce à un environnement pricing toujours favorable (véhicules neufs + occasion) qui permet de compenser des volumes très impactés ce trimestre par la crise d'approvisionnement', note Oddo.



Le broker souligne toutefois que les résultats et la rentabilité ressortent (comme attendu) en forte baisse séquentielle (EBIT -42% par rapport au trimestre précédent), impactés par les volumes mais aussi une augmentation des coûts.



Selon Oddo, le phénomène devrait se poursuivre au 4e trimestre (et même en 2022), ce qui amène BMW à seulement confirmer sa guidance.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.