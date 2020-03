BMW : Neutre, Oddo BHF revoit sa cible

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF revoit ce matin son objectif de cours sur le titre BMW, confirmant au passage sa recommandation 'neutre' sur le titre, bien qu'il note 'une solidité financière appréciable dans le contexte actuel'.



La cible du broker passe ainsi de 72 à 45 euros.



'Malgré ce contexte opérationnel très tendu, la bonne nouvelle, selon nous, est venue du message du constructeur sur le FCF lors de la conférence téléphonique. En effet, si le groupe a précisé qu'il visait pré COVID-19 un FCF > 3 MdE, celui-ci est toujours attendu positif dans le nouveau scénario dégradé (hors cash-out éventuel lié aux amendes de cartel). Au-delà, la situation financière à fin 2019 reste très confortable (17.6 MdE de cash net après le FCF solide du T4 2019) et devrait permettre au constructeur de naviguer solidement à travers cette crise (comme cela avait déjà été le cas en 2008/09)', retient Oddo BHF.



