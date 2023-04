BMW : Morgan Stanley relève à 'pondérer en ligne'

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé mercredi sa recommandation sur le titre BMW, portée de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours rehaussé de 85 à 90 euros.



Dans une note consacrée au secteur automobile en Europe, le bureau d'études explique que le consensus a désormais bien pris en compte le scénario d'un repli des marges bénéficiaires du constructeur allemand, dont il considère la valorisation en Bourse comme 'loin d'être tendue'.



L'analyste estime cependant que le groupe munichois reste exposé à une normalisation des prix de ses véhicules et de son 'mix' produits, ce qui le conduit à voir un profil risque/rendement 'peu séduisant', ainsi qu'un potentiel limité aux niveaux actuels.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.