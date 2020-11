BMW : Morgan Stanley abaisse sa recommandation

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur le titre BMW de ' surpondérer' à ' pondérer en ligne' mais augmente son objectif de cours de 64 euros à 66 euros, en invoquant la détérioration du rapport risque/rentabilité dans le secteur automobile.



Dans une analyse sur les constructeurs automobiles européens, Morgan Stanley a déclaré que, même si la perspective d'un vaccin augmente les attentes cycliques de l'industrie pour 2021, les valorisations restent structurellement plafonnées aux niveaux actuels, avec une détérioration du rapport risque-rendement.



Morgan Stanley ajoute que, contrairement à VW, BMW a choisi de ne pas s'engager directement dans la voie des véhicules électriques à batterie (BEV), en basant sa stratégie sur les modèles de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) jusqu'en 2025 environ, puis en accélérant les lancements et les capacités des modèles BEV au-delà de cette date.



