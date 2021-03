BMW : Jefferies relève son conseil

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son conseil sur le titre BMW de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 75 à 115 euros, dans une note consacrée aux principaux constructeurs 'automobiles européens et américains.



'Nous pensons que les marchés sous-apprécient encore la stratégie efficiente en capital de BMW pour la transition vers les véhicules électriques', affirme le broker, qui remonte de 13% ses estimations opérationnelles pour le constructeur haut de gamme allemand.



Jefferies relève aussi son conseil sur Volkswagen de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 185 à 295 euros, tout en pensant dans son cas que 'les marchés actions ont des doutes légitimes quant à la gouvernance et l'exécution'.



