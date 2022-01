BMW : Goldman Sachs reste à l'achat sur la valeur

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs indique que les marchés devraient favoriser une évolution robuste des bénéfices des constructeurs automobiles européens en 2022/23.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur BMW avec un objectif de cours de 123 E.



' Les volumes mondiaux continuent de se redresser (Production de véhicules légers GSe +12,1%/+5,4%), les prix des voitures neuves et d'occasion sont proches de leurs plus hauts niveaux et les niveaux de stocks restent à des niveaux historiques ' indique le bureau d'analyses.



Goldman Sachs indique que dans un environnement de production en hausse, ils considèrent que la situation, du moins en 2022, est quelque peu unique.



' Dans le secteur, nous mettons en avant BMW et Daimler (tous deux notés à l'achat). Parmi les fournisseurs, nous recommandons Autoliv (noté à l'achat) mais nous notons que l'entreprise n'est pas à l'abri de difficultés liés aux matières premières et aux licenciements ' rajoute Goldman Sachs.



' La disponibilité des semi-conducteurs reste faible, ce qui a des répercussions sur la production et les volumes. Nous pensons que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement continueront d'avoir un impact '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.