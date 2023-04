BMW : Goldman Sachs dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre BMW, ramenée de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours réduit de 113 à 109 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'automobile, l'analyste explique que le constructeur allemand devrait encore bénéficier d'un exercice solide en 2023, grâce notamment au lancement de la nouvelle Série 5 et de l'i5.



L'intermédiaire juge toutefois que le succès de BMW dans l'électromobilité ne se fait pas sans douleur, notamment au vu de l'envolée de ses dépenses d'investissements sur le court terme.



Avec un objectif de cours ne faisant plus apparaître qu'un potentiel haussier de 8%, contre une médiane de 18,6% pour le secteur, Goldman préfère toutefois dégrader son conseil sur le titre, qui a progressé de 5,4% depuis son entrée sur la liste d'achat de l'analyste, en janvier 2022, à comparer avec un recul de 11,9% pour l'indice STOXX Europe 600 Automobiles & Parts.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.