BMW : Berenberg démarre le suivi en étant acheteur

(CercleFinance.com) - Berenberg a démarré mardi le suivi de BMW par une recommandation d'achat et un objectif de cours de 110 euros, représentant un potentiel haussier de 40%.



Dans une note de recherche dédiée à l'automobile, le courtier fait valoir que le constructeur haut de gamme est peut-être le titre 'le moins bien compris' du secteur en dépit de sa flexibilité 'sous-évaluée'.



'Les inquiétudes portant sur une montée des investissements font fi de l'attention accrue que le groupe accorde au segment premium et à sa dynamique dans les véhicules électriques', estime ainsi le broker.



'La résistance de ses résultats et de sa trésorerie peut parfaitement permettre de rémunérer les actionnaires tout en intensifiant les investissements dans l'électrique', assure-t-il.



