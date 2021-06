BMW : Barclays relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' et remonte son objectif de cours de 95 à 108 euros sur BMW, dans le sillage d'estimations d'EBIT sous-jacentes rehaussées de manière significative (12-26%) pour le constructeur automobile allemand.



'Nous pensons que BMW fonctionne actuellement exceptionnellement bien, grâce à de fortes tendances de prix sur les marchés haut de gamme, et c'est pourquoi nous augmentons le plus nos estimations EBIT ajustées pour 2021', explique le broker.



Cependant, Barclays considère toujours l'action BMW comme étant bien valorisée, offrant à son avis moins de potentiel que les autres constructeurs. Il continue de préférer Daimler et VW parmi les acteurs européens du secteur.



