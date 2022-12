BMW : Bank of America dégrade à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé jeudi avoir dégradé à 'sous-performance' son opinion sur le titre BMW, qu'il assortit toujours d'un objectif de cours de 78 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'automobile, l'analyste fait remarquer que le constructeur allemand de voitures haut de gamme laisse espérer un 'solide' renouvellement de sa gamme pour 2023, à l'instar de Mercedes, mais que les deux groupes ne disposent a priori d'aucun 'blockbuster' susceptible d'attirer les foules.



L'intermédiaire ajoute que le groupe munichois est à la traîne en matière d'électrification, le lancement de la plateforme entièrement électrique qu'il développe avec Mercedes n'étant pas anticipé avant 2025 ou 2026.



Pendant ce temps-là, souligne BofA, Tesla accroît, lui, ses capacités de production partout dans le monde (Berlin et Shanghai) ce qui devrait lui permettre de se montrer plus agressif en termes de prix.



